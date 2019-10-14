Galatasaray'da girilen milli arada durumu en çok merak edilen isim Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao oldu. Sarı-kırmızılı takım yayınladığı idman raporu sonrası sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan yıldız futbolcuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. İşte detaylar...
14 Ekim 2019 Pazartesi 13:45
Güncelleme: 14.10.2019 13:45
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Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda corestabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı.
Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Adem Büyük, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığının durumu merak edilen RadamelFalcao ise günü tedaviyle tamamladı.
Milli takımdan dönen bir diğer isim ChristianLuyindama, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.
Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.