G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

Galatasaray'da girilen milli arada durumu en çok merak edilen isim Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao oldu. Sarı-kırmızılı takım yayınladığı idman raporu sonrası sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan yıldız futbolcuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. İşte detaylar...

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:45 Güncelleme: 14.10.2019 13:45
G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı.

G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

Adem Büyük, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığının durumu merak edilen Radamel Falcao ise günü tedaviyle tamamladı.

G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

Milli takımdan dönen bir diğer isim Christian Luyindama, tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.

G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman gerçekleştirdi.

G.Saray paylaştı! İşte Falcao'nun son durumu

Sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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