Galatasaray'da girilen milli arada durumu en çok merak edilen isim Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao oldu. Sarı-kırmızılı takım yayınladığı idman raporu sonrası sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan yıldız futbolcuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. İşte detaylar...