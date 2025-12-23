Fenerbahçelileri sevindiren haber! Anderson Talisca...

ÜLKESİNDEN DE TALİPLER VAR Sambacının Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve anlaşma sağlanması halinde kalmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Ancak 31 yaşındaki oyuncuya ülkesi Brezilya'dan da talipler var. Brezilya basınının iddiasına göre; Flamengo, Corinthians ve Bahia, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istiyor. Üç kulüple de görüşen Anderson Talisca, yıllık 24 milyon dolar maaş talep etti. Talisca bu sezon 25 maçta 14 gol atıp 3 de asist yaptı.