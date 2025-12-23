Fenerbahçelileri sevindiren haber! Anderson Talisca...

Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış alan Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimden son olarak Brezilyalı yıldız için flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
Geçen sezonun devre arasında Suudi ekibi Al-Nassr'dan transfer edilen Anderson Talisca, son haftalarda gösterdiği performansla takımı sırtlamayı başardı. Yükselen grafiği sonrasında yönetim de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sambacıyla kontrat yenileme kararı aldı.
Sarı-lacivertliler, devre arasında 31 yaşındaki oyuncuyla ve menajeriyle bir araya gelecek. Kanarya, Talisca'ya aynı maaştan 2 yıllık yeni sözleşme önerecek.
ÜLKESİNDEN DE TALİPLER VAR
Sambacının Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve anlaşma sağlanması halinde kalmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Ancak 31 yaşındaki oyuncuya ülkesi Brezilya'dan da talipler var. Brezilya basınının iddiasına göre; Flamengo, Corinthians ve Bahia, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istiyor. Üç kulüple de görüşen Anderson Talisca, yıllık 24 milyon dolar maaş talep etti. Talisca bu sezon 25 maçta 14 gol atıp 3 de asist yaptı.
48
Fenerbahçe formasıyla toplamda 48 maça çıkan Talisca, 26 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.