Fransız yıldız Pogba: İslamiyet'in terörizmle bir alakası yok - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Fransız yıldız Pogba: İslamiyet insanlara ve her şeye saygıdır

Fransız yıldız Pogba: İslamiyet insanlara ve her şeye saygıdır

İngiltere devi 'da forma giyen Fransız futbolcu açıklamalarda bulundu. 20'li yaşların başında Müslüman olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır." ifadelerini kullandı.

forması giyen Fransız yıldız , İngiliz basınına konuştu.

Fransız futbolcu, verdiği demeçte nasıl Müslüman olduğunu da samimi ifadelerle anlattı. Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğine vurgu yaparken, İslamiyet'in medyada yanlış tanıtıldığını da belirtti.

"TERÖRİZMLE BİR ALAKASI YOK"

Annesi Müslüman olmasına rağmen kendisinin öyle doğmadığını belirten Fransız yıldız, "Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm. İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır." şeklinde konuştu.

Çok sayıda Müslüman arkadaşı olduğunu dile getiren Pogba, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

"Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri. İbadet etmenin sebebi af diliyorsun ve sağlığın, sahip olduğun her şey için şükrediyorsun. İslamiyet, gerçekten zihnimi açtı ve belki de beni daha iyi bir insan yaptı. Öbür dünya hakkında çok daha fazla düşünüyorsun."

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 19:11
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