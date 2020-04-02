Fransız yıldız Pogba: İslamiyet insanlara ve her şeye saygıdır
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba açıklamalarda bulundu. 20'li yaşların başında Müslüman olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır." ifadelerini kullandı.
Manchester United forması giyen Fransız yıldız Paul Pogba, İngiliz basınına konuştu.
Fransız futbolcu, verdiği demeçte nasıl Müslüman olduğunu da samimi ifadelerle anlattı. Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğine vurgu yaparken, İslamiyet'in medyada yanlış tanıtıldığını da belirtti.
"TERÖRİZMLE BİR ALAKASI YOK"
Annesi Müslüman olmasına rağmen kendisinin öyle doğmadığını belirten Fransız yıldız, "Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm. İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır." şeklinde konuştu.
Çok sayıda Müslüman arkadaşı olduğunu dile getiren Pogba, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:
"Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri. İbadet etmenin sebebi af diliyorsun ve sağlığın, sahip olduğun her şey için şükrediyorsun. İslamiyet, gerçekten zihnimi açtı ve belki de beni daha iyi bir insan yaptı. Öbür dünya hakkında çok daha fazla düşünüyorsun."
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 19:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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