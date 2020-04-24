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24 Nisan 2020, Cuma
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Bafetimbi 'ten ramazan mesajı!

Bafetimbi Gomis'ten ramazan mesajı!

Daha önce forması giymiş ve taraftarın sevgili olan şu an temsilcisi El Hilal'de forma giyen Bafetimbi , İslam aleminin ramazan ayını kutladı.

Bir dönem 'da da oynayan Fransız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanların mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

mesajında, ramazan ayının Müslümanlara sağlık ve huzur getirmesini de temenni etti.

İşte o paylaşım...

  1. 24.04.2020
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