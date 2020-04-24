Bafetimbi Gomis'ten ramazan mesajı!
Daha önce Galatasaray forması giymiş ve taraftarın sevgili olan şu an Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal'de forma giyen Bafetimbi Gomis, İslam aleminin ramazan ayını kutladı.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Fransız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanların mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Gomis mesajında, ramazan ayının Müslümanlara sağlık ve huzur getirmesini de temenni etti.
İşte o paylaşım...
- 24.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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