Galatasaraylı Babel'den Beşiktaş anketi!
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Ryan Babel'den Beşiktaş anketi geldi. Sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Hollandalı futbolcu, Beşiktaş ve Galatasaray günlerinden birer fotoğraf koydu ve iki takımı karşılaştırdı.
Sosyal medyadan ilginç paylaşımlarıya gündeme sık sık gelen Babel, bu kez eski Beşiktaş'la şimdiki takımı Galatasaray'ı takımıyla şimdiki takımını karşılaştırdı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş formalı fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına anket açan Babel 'Galatasaray mı Beşiktaş mı' diye takipçilerine sordu.
Halen Galatasaray'ın futbolcusu olan Babel'in bu paylaşımı sarı-sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım;
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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