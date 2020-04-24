Sezon sonu ayrılıyor mu? Belhanda'ya flaş talip...
Sezon sonu şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları da şimdiden başladı. Yapılacak transferlerin yanında bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılara teklifler de gelmeye başladı. İşte detaylar...
24 Nisan 2020 Cuma 15:26
Güncelleme: 24.04.2020 15:31
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Corona virüsü salgını nedeniyle birçok kulüp transfer çalışmalarına hız vermişken, en hareketli kulüplerden biri Galatasaray olarak göze çarpıyor.
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Bu sezon şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından olan ve bu sezon kupayı kaldırarak taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon için de çalışmalara şimdiden start verdi.
Bu sezon yaşanan virüs pandemisinin kulüpleri mali açıdan oldukça olumsuz şekilde etkilemesi nedeniyle transferde adımlarını dikkatli atmak isteyen sarı-kırmızılılar sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.
Bu isimlerden olan Brezilyalı oyuncu Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Galatasaray ile önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan isimlerden Yonus Belhanda'nın da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor...
Zaman zaman taraftarla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Faslı oyuncu son yaşanan maaş indirimi konusundaki yanıtıyla herkesi şaşırtmıştı.