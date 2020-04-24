Scout ekibinin hediyesi! Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor'a - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Scout ekibinin hediyesi! Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor'a

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'de bütün futbolcular antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor. Kulüpler de yaz transfer sezonu için kadrolarını güçlendirmek isterken, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine Trabzonspor talip oldu. Genç yıldız adayı için Fatih Terim'in oldukça istekli olduğu belirtilmişti ve bordo-mavili takım ezeli rakibine transfer çalımı atmak için harekete geçti.İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

24 Nisan 2020 Cuma 13:13 Güncelleme: 24.04.2020 13:13
Scout ekibinin hediyesi! Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor'a

Süper Lig'de bitime 8 maç kala topladığı 53 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Scout ekibinin hediyesi! Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor'a

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fırtına, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

Scout ekibinin hediyesi! Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor'a

Transferde önceliği forvet bölgesine veren bordo-mavililer, talipleri artan Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'ın ayrılık ihtimaline karşı en az bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

Scout ekibinin hediyesi! Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor'a

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.

Scout ekibinin hediyesi! Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor'a

TRABZONSPOR'DAN GAICH HAMLESİ
Arjantin basınından haberlere göre Trabzonspor, San Lorenzo forması giyen Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

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