Scout ekibinin hediyesi! Galatasaray'ın gözdesi Trabzonspor'a

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'de bütün futbolcular antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor. Kulüpler de yaz transfer sezonu için kadrolarını güçlendirmek isterken, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine Trabzonspor talip oldu. Genç yıldız adayı için Fatih Terim'in oldukça istekli olduğu belirtilmişti ve bordo-mavili takım ezeli rakibine transfer çalımı atmak için harekete geçti.İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...