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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Souness ‘unutulmaz’

Souness ‘unutulmaz’

hesabından 'Tarihte bugün' hatırlatmasında 1996'da 'ın 'de saha ortasına diktiği bayrağın videosunu paylaştı.

hesabından 'Tarihte bugün' hatırlatmasında 1996'da 'ın 'de saha ortasına diktiği bayrağın videosunu paylaştı. Sarı-kırmızılıların Mirkelam'ın 'Unutulmaz' şarkısı eşliğinde yayınladığı videoya beğeni ve yorum yağdı. Cimbom, finalinde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kadıköy'de 1-1 berabere kalıp mutlu sona ulaşmıştı.

  1. 25.4.2020
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