Souness ‘unutulmaz’
Galatasaray sosyal medya hesabından 'Tarihte bugün' hatırlatmasında 24 Nisan 1996'da Graeme Souness'ın Kadıköy'de saha ortasına diktiği bayrağın videosunu paylaştı.
Galatasaray sosyal medya hesabından 'Tarihte bugün' hatırlatmasında 24 Nisan 1996'da Graeme Souness'ın Kadıköy'de saha ortasına diktiği bayrağın videosunu paylaştı. Sarı-kırmızılıların Mirkelam'ın 'Unutulmaz' şarkısı eşliğinde yayınladığı videoya beğeni ve yorum yağdı. Cimbom, Türkiye Kupası finalinde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kadıköy'de 1-1 berabere kalıp mutlu sona ulaşmıştı.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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