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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Parçalıyla geziyor

Parçalıyla geziyor

ekibi St. takımının kaptanı , 'ın bu sezonki 'parçalı' formasıyla poz verdi.

ekibi St. takımının kaptanı , 'ın bu sezonki 'parçalı' formasıyla poz verdi. İnstagramdan yayınladığı görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların dikkatinden kaçmadı. 26 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu, sağ ve sol açıkta forma giyiyor. Bu sezon takımında 30 maça çıkarken 4 gol, 5 asist yaptı.

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  1. 25.4.2020
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