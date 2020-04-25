Parçalıyla geziyor

Belçika ekibi St. Truiden takımının kaptanı Jordan Botaka, Galatasaray'ın bu sezonki 'parçalı' formasıyla poz verdi. İnstagramdan yayınladığı görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların dikkatinden kaçmadı. 26 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu, sağ ve sol açıkta forma giyiyor. Bu sezon takımında 30 maça çıkarken 4 gol, 5 asist yaptı.