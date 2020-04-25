Parçalıyla geziyor
Belçika ekibi St. Truiden takımının kaptanı Jordan Botaka, Galatasaray'ın bu sezonki 'parçalı' formasıyla poz verdi.
Belçika ekibi St. Truiden takımının kaptanı Jordan Botaka, Galatasaray'ın bu sezonki 'parçalı' formasıyla poz verdi. İnstagramdan yayınladığı görüntüler sarı-kırmızılı taraftarların dikkatinden kaçmadı. 26 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu, sağ ve sol açıkta forma giyiyor. Bu sezon takımında 30 maça çıkarken 4 gol, 5 asist yaptı.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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