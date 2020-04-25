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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Oğulcan ayrılacak

Oğulcan ayrılacak

'ın yerli operasyonunda ismi geçen oyunculardan olan için flaş bir açıklama geldi.

'ın yerli operasyonunda ismi geçen oyunculardan olan için flaş bir açıklama geldi. Başkanı Hasan , sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi. Sezonun büyük çoğunluğunda ekibinin tek forveti olarak boy gösteren Oğulcan, bu sezon 22 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.
  1. 25.4.2020
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