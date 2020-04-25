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25 Nisan 2020, Cumartesi
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’a kancası

Ozan Kabak’a Napoli kancası

Alman basını, 'nin Aslan'ın eski yıldızı 'a talip olduğunu yazdı.

Alman basını, 'nin Aslan'ın eski yıldızı 'a talip olduğunu yazdı. Ocak 2019'da 'dan Stuttgart'a 11 milyon euro'ya transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda ise 15 milyon euro'ya 'ye geçmişti. Bu sezon 21 maçta 3 gol, 1 asist yapan ve takımın değişilmezi olan Ozan'ın 2024'e kadar kontratı var.
  1. 25.4.2020
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