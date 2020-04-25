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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Marsilya’ya

Gomis Marsilya’ya

Fransız basını, Bafetimbi 'in eski takımı Marsilya'ya döneceğini duyurdu.

Fransız basını, Bafetimbi 'in eski takımı Marsilya'ya döneceğini duyurdu. ekibi Riyad'da forma giyen 34 yaşındaki golcü geçen sezon 46 maçta 35 gol atarak dev katkı sağlamıştı. Bu sezon ise 28 maçta 19 kez fileleri havalandıran Gomis'in ülkesi 'ya döndüğü ve Al Hilal ile yolları ayıracağı ifade edildi.
  1. 25.4.2020
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