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24 Nisan 2020, Cuma
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'den ramazan ayı mesajı!

Mesut Özil'den ramazan ayı mesajı!

ekibi 'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , hesabından yaptığı paylaşımla Müslümanların ramazan ayını kutladı.

, hesaplarından paylaştığı mesajda, "Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoş geldin Ramazan." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mesut Özil, mesajında formasıyla dua ederken görüldüğü bir görsel paylaştı.

  1. 24.04.2020
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