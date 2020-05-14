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14 Mayıs 2020, Perşembe
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'den alkışlanacak hareket!

Harry Kane'den alkışlanacak hareket!

ve Tottenham'ın yıldız golcüsü , örnek bir harekete imza attı. 26 yaşındaki futbolcu, üç hayır kurumuna destek amacıyla eski kulübü 'in forma göğüs sponsoru oldu.

Premier Lig'de Tottenham forması giyen , bir dönem kiralık olarak formasını terlettiği 'in 2020/21 sezonu forma sponsoru oldu.

Tottenham kaptanı, yeni sezon formalarını corona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarına adarken, bu sponsorluğun üç hayır kurumuna da maddi destek sağlayacağını açıkladı.

İngiltere Ligue Two'da (3. lige denk) mücadele eden Leyton Orient kulübü ise her forma satışında, desteklenen hayır kurumuna %10 bağış yapacağını duyurdu.

  1. 14.05.2020
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