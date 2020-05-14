Harry Kane'den alkışlanacak hareket!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane, bir dönem kiralık olarak formasını terlettiği Leyton Orient'in 2020/21 sezonu forma sponsoru oldu.

Tottenham kaptanı, yeni sezon formalarını corona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarına adarken, bu sponsorluğun üç hayır kurumuna da maddi destek sağlayacağını açıkladı.

İngiltere Ligue Two'da (3. lige denk) mücadele eden Leyton Orient kulübü ise her forma satışında, desteklenen hayır kurumuna %10 bağış yapacağını duyurdu.