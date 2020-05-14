Harry Kane'den alkışlanacak hareket!
İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, örnek bir harekete imza attı. 26 yaşındaki futbolcu, üç hayır kurumuna destek amacıyla eski kulübü Leyton Orient'in forma göğüs sponsoru oldu.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane, bir dönem kiralık olarak formasını terlettiği Leyton Orient'in 2020/21 sezonu forma sponsoru oldu.
Tottenham kaptanı, yeni sezon formalarını corona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarına adarken, bu sponsorluğun üç hayır kurumuna da maddi destek sağlayacağını açıkladı.
İngiltere Ligue Two'da (3. lige denk) mücadele eden Leyton Orient kulübü ise her forma satışında, desteklenen hayır kurumuna %10 bağış yapacağını duyurdu.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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