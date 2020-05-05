İngiltere Milli Takımı oyuncularından anlamlı hareket! Corona virüsü... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
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oyuncularından anlamlı hareket! ...

İngiltere Milli Takımı oyuncularından anlamlı hareket! Corona virüsü...

'nda forma giyen futbolcuların, salgını ile mücadele kapsamında maç başı ücretlerinin bir kısmının bağışlanacağı açıklandı.

İngiliz milli futbolcular, yeni tip (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek için maç başı ücretlerinin bir kısmını bağışlayacak.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bağışların oyuncularının başlattığı "" isimli yardım kampanyasına yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, kampanyaya destek olduğu için Futbol Federasyonuna teşekkür edildi.

Daha önce de İngiltere Kadın oyuncuları "Futbolcular Birlikte" kampanyasına bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.

  1. 05.05.2020
  2. Güncelleme: 05.05.2020 19:13
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