İngiltere Milli Takımı oyuncularından anlamlı hareket! Corona virüsü...
İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen futbolcuların, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında maç başı ücretlerinin bir kısmının bağışlanacağı açıklandı.
İngiliz milli futbolcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek için maç başı ücretlerinin bir kısmını bağışlayacak.
Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bağışların Premier Lig oyuncularının başlattığı "Futbolcular Birlikte" isimli yardım kampanyasına yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, kampanyaya destek olduğu için İngiltere Futbol Federasyonuna teşekkür edildi.
Daha önce de İngiltere Kadın Milli Takımı oyuncuları "Futbolcular Birlikte" kampanyasına bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.
- 05.05.2020
- Güncelleme: 05.05.2020 19:13
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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İngiltere Milli Takımı oyuncularından anlamlı hareket! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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