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05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Ligin yeniden başlaması için sürpriz öneri! "Maç süreleri azaltılsın"

için "maç süreleri azaltılsın" önerisi!

Premier Lig için "maç süreleri azaltılsın" önerisi!

'de (), corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması önerisinde bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'deki (), sürpriz bir öneriyi gündeme getirdi. Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması talep edildi.

9 Mart'ta durdurulan 'in yeniden başlatılması için hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve lig yönetimi çeşitli toplantılar gerçekleştirirken, kulüplerin halihazırda oynaması gereken 92 maç olduğu hatırlatıldı. Virüsün yayılma riskini azaltmak için seyircisiz oynama ve belirli stadyumlarda maç yapılması gibi öneriler gündeme gelirken, maç süresiyle ilgili de dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı.

Sendika Başkanı Gordon Taylor, BBC'ye yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey maçların iki 45 dakikadan daha az bir sürede oynanması ve daha fazla oyuncu değişikliği teklifi sunduğumuz" ifadelerini kullandı.

Bu değişikliklerin uygulanabilmesi için, futbol kurallarını belireyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) onayından geçmesi gerekiyor.

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  1. 05.05.2020
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