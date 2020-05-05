Premier Lig için "maç süreleri azaltılsın" önerisi!
İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Sendikası (PFA), corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması önerisinde bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere'deki Profesyonel Futbolcular Birliği Sendikası (PFA), sürpriz bir öneriyi gündeme getirdi. Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması talep edildi.
9 Mart'ta durdurulan Premier Lig'in yeniden başlatılması için hükümet yetkilileri, sağlık uzmanları ve lig yönetimi çeşitli toplantılar gerçekleştirirken, kulüplerin halihazırda oynaması gereken 92 maç olduğu hatırlatıldı. Virüsün yayılma riskini azaltmak için seyircisiz oynama ve belirli stadyumlarda maç yapılması gibi öneriler gündeme gelirken, maç süresiyle ilgili de dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı.
Sendika Başkanı Gordon Taylor, BBC'ye yaptığı açıklamada konuya ilişkin, "Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey maçların iki 45 dakikadan daha az bir sürede oynanması ve daha fazla oyuncu değişikliği teklifi sunduğumuz" ifadelerini kullandı.
Bu değişikliklerin uygulanabilmesi için, futbol kurallarını belireyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) onayından geçmesi gerekiyor.
- 05.05.2020
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