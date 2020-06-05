Tottenham bozulan mali durumu nedeniyle kredi aldı
Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun teknik direktörü olduğu Tottenham, corona virüsü nedeniyle gelecek yıl yaklaşık 200 milyon sterlin bütçe açığı vereceği için kredi anlaşması yapmak zorunda kaldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik yönden zorlu bir dönem geçiriyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, salgın sonrası kulübün büyük bir ekonomik krize girmesini engellemek amacıyla İngiltere Bankası'ndan 175 milyon sterlin kredi alınması konusunda anlaşma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, statta bu yıl düzenlenmesi gerekirken iptal edilen Amerikan Futbolu Ligi (NFL) maçları, konserler ile diğer spor organizasyonları, maç hasılatı ve televizyon geliri kayıpları nedeniyle kulübün gelecek yılki bütçe açığının 200 milyon sterlini bulabileceği vurgulandı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 17 Haziran'da yeniden başlayacak ligde 41 puanla 8. sırada yer alıyor.
- 05.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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