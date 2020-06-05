Kriz büyüyor! Balotelli'den açıklama geldi
Brescia Başkanı Cellino ile yaşadığı gerginlik sonrası gündeme gelen ve takımdan ayrılması beklenen Mario Balotelli, idmanlara çıkmıyordu. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Öte yandan İtalyan golcünün adı Galatasaray'la da anılıyor... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Ligi takımlarından Brescia'da forma giyen golcü futbolcu Mario Balotelli, takımla ipleri koparma noktasına geldi. Kulüp başkanı Massimo Cellino ile ara ara gerginlikler yaşayan yıldız futbolcunun başkanla son tartışması ise gündeme damga vurdu.
İddialara göre Brescia Başkanı Massimo Cellino, idmanlara gelmeyen Mario Balotelli ile görüşmek için randevulaşmasına rağmen yıldız futbolcuyu yarım saat ofisinin dışında bekletti. Ardından konuşmamayı tercih eden Cellino ile Balotelli arasındaki tartışma arttı.
İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Cellino, Balotelli hakkında "Mario özel bir futbolcu. Ancak şurası kesin ki kafası bizimle değil. İtalya'da kalmak istediğini düşünmüyorum. İki tarafın da hataları var" ifadelerini kullanarak oyuncunun takımdan ayrılacağını ima etti.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Golcü futbolcu ise sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak üzerine "Hala hastayım" notunu düştü ve idmanlara çıkmamasındaki nedenin rahatsızlığı olduğu sinyalini verdi. Bu arada yine İngiliz basınından Daily Mail, Balotelli ile ilgilenen kulüpler arasında bazı MLS ve Brezilya ekipleri ile Galatasaray'ın da bulunduğunu yazdı.
- 05.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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