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05 Haziran 2020, Cuma
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Kriz büyüyor! Balotelli'den açıklama geldi

Kriz büyüyor! Balotelli'den açıklama geldi

Brescia Başkanı Cellino ile yaşadığı gerginlik sonrası gündeme gelen ve takımdan ayrılması beklenen , idmanlara çıkmıyordu. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Öte yandan İtalyan golcünün adı 'la da anılıyor... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Ligi takımlarından Brescia'da forma giyen golcü futbolcu , takımla ipleri koparma noktasına geldi. Kulüp başkanı ile ara ara gerginlikler yaşayan yıldız futbolcunun başkanla son tartışması ise gündeme damga vurdu.

İddialara göre Brescia Başkanı Massimo Cellino, idmanlara gelmeyen Mario Balotelli ile görüşmek için randevulaşmasına rağmen yıldız futbolcuyu yarım saat ofisinin dışında bekletti. Ardından konuşmamayı tercih eden Cellino ile Balotelli arasındaki tartışma arttı.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Cellino, Balotelli hakkında "Mario özel bir futbolcu. Ancak şurası kesin ki kafası bizimle değil. İtalya'da kalmak istediğini düşünmüyorum. İki tarafın da hataları var" ifadelerini kullanarak oyuncunun takımdan ayrılacağını ima etti.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Golcü futbolcu ise sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak üzerine "Hala hastayım" notunu düştü ve idmanlara çıkmamasındaki nedenin rahatsızlığı olduğu sinyalini verdi. Bu arada yine İngiliz basınından Daily Mail, Balotelli ile ilgilenen kulüpler arasında bazı MLS ve ekipleri ile 'ın da bulunduğunu yazdı.


  1. 05.06.2020
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