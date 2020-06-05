Galatasaray'ın Bukari teklifi belli oldu! İşte önerilen o rakam

Transfer politikası gereği genç oyunculara ağırlık veren Galatasaray'ın, gündemine aldığı Ganalı orta saha oyuncusu Osman Bukari ile ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı. İşte sarı-kırmızılı takımın oyuncu için önerdiği ücret ve haberin detayları...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)