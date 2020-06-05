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Galatasaray'ın Bukari teklifi belli oldu! İşte önerilen o rakam
Transfer politikası gereği genç oyunculara ağırlık veren Galatasaray'ın, gündemine aldığı Ganalı orta saha oyuncusu Osman Bukari ile ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı. İşte sarı-kırmızılı takımın oyuncu için önerdiği ücret ve haberin detayları...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
5 Haziran 2020 Cuma 09:42
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Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada, transfer için belirlediği isimler üzerinden yoğun bir çalışma yürüten Galatasaray, artık genç isimleri kadrosuna katmak istiyor.
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Teknik direktör Fatih Terim'in de daha önce birçok kez dile getirdiği genç oyuncu transferi konusunda ilerleme kaydeden sarı-kırmızılı takım, listesine aldığı yıldız isim için harekete geçiyor.
Gana basınından Kickgh'de yer alan habere göre Galatasaray, bir süredir kulübün gündeminde olan orta saha oyuncusu Osman Bukari için teklifini hazırladı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Slovak ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Bukari için kulübüne 500 bin Euro bonservis bedeli önermeye karar verdi.
Sağ kanatta forma giyen genç oyuncu için görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü de gelen bilgiler arasında.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon Trencin formasıyla 25 maça çıkan Ganalı futbolcu, 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.
Bukari ayrıca Gana'nın genç milli takımlarında da forma giyiyor.