İtalya Serie A'nın 29. haftasında Bologna evinde Cagliari'yiağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 29. haftasında UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan Bologna ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Bologna'da Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Ibrahima Mbaye ve Andrea Poli maçta forma giyemeyecek. Cagliari'de ise Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane ve Gastón Pereiro maçta yerini alamayacak.
BOLOGNA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bologna-Cagliari maçı bu akşam 20:30'da Beinsports 4'te canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 17:17
- Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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