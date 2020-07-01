Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Bologna-Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında evinde 'yiağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Bologna-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında UEFA Avrupa Ligi hedefinde bulunan ile karşı karşıya geliyor. Bologna'da Andreas Skov Olsen, Federico Santander, Ibrahima Mbaye ve Andrea Poli maçta forma giyemeyecek. Cagliari'de ise Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane ve Gastón Pereiro maçta yerini alamayacak.

BOLOGNA-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Cagliari maçı bu akşam 20:30'da Beinsports 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 17:17
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