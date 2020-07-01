Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Fiorentina, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Fiorentina'da kırmızı kart cezası bulunan Dusan Vlahovic ve Martín Cáceres bu akşam maçta forma giyemeyecek. Sassuolo'da ise Jeremy Toljan ve Filippo Romagna bu akşam maçta oynayamayacak.

FIORENTINA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Sassuolo maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.