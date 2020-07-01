Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Fiorentina evinde Sassuolo'yu ağırlıyor. Karşılaşma öncesi merak edilenler arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Fiorentina, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Fiorentina'da kırmızı kart cezası bulunan Dusan Vlahovic ve Martín Cáceres bu akşam maçta forma giyemeyecek. Sassuolo'da ise Jeremy Toljan ve Filippo Romagna bu akşam maçta oynayamayacak.
FIORENTINA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fiorentina-Sassuolo maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 01.07.2020
- Lecce-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Hellas Verona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti!
- Djokovic'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
- Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.