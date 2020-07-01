Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında evinde 'yu ağırlıyor. Karşılaşma öncesi merak edilenler arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Fiorentina-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen , sahasında 'yu konuk ediyor. Fiorentina'da kırmızı kart cezası bulunan Dusan Vlahovic ve Martín Cáceres bu akşam maçta forma giyemeyecek. Sassuolo'da ise Jeremy Toljan ve Filippo Romagna bu akşam maçta oynayamayacak.

FIORENTINA-SASSUOLO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Sassuolo maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 01.07.2020
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