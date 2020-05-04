Mourinho: Futbolu özledim ama bencil olamam! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig "Futbolu özledim ama bencil olamam!"

Mourinho: Futbolu özledim ama bencil olamam!

Mourinho: Futbolu özledim ama bencil olamam!

İngiltere ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör , futbolu çok özlediğini ama bencil davranmak istemediğini söyledi. Futbola yeniden başlamak için en doğru zamanın beklenmesi gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, corona virüsüyle verilen savaşın sonuna kadar devam etmesinin şart olduğunu ifade etti.

ekibi Tottenham'ın menajeri koronavirüs önlemleri sebebiyle lige verilen ara ile ilgili konuştu.

Mourinho futbolu çok özlediğini ama bu konuda bencillik yapmayarak insan sağlığı için en doğru zamanın beklenmesi gerektiğini söyledi. Mourinho açıklamasında, "Futbolcuları koordine etmeyle uğraşıyorum. Şunu söylemeliyim çocuklar evlerinde harika işler çıkarıyor. Evlerine çalışmaları için ekipman da göndermiştik. Oyuncular ve tüm ekibimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolu çok özlediğini ancak bencillik yapmak da istemediğini söyleyen Mourinho şimdilik özlem duyduğunu söylemekle yetineceğini ve virüsle olan savaşın tüm insanlar tarafından devam etmesi gerektiğini belirtti.

  1. 05.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mourinho: Futbolu özledim ama bencil olamam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA