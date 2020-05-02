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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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iptal olursa dev kayıp! 300 milyon pound...

İngiltere Premier Lig iptal olursa dev kayıp! 300 milyon pound...

Son dakika corona virüsü haberleri... İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; 'de sezona devam edilmemesi halinde ekonomik kaybın 300 milyon pound olacağı kaydedildi. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

yönetimi ve kulüplerin cuma günü gerçekleşen toplantısında sezona devam edilmesi yönünde oy birliği kararı çıkmıştı. Ancak bu kararın resmileşmesi için hükümet izni gerekiyor. Öte yandan İngiliz kulüpleri ve lig yönetiminin devam kararının perde arkasında ciddi bir ekonomik tedirginlik olduğu öğrenildi.

DEV KAYIP
İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi ve kulüpleri sezonun devam etmesinden yana. Eğer iptal kararı çıkarsa ekonomik kaybın 300 milyon pound olabileceği öğrenildi.

  1. 02.05.2020
  2. Güncelleme: 02.05.2020 19:05
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