İngiltere Premier Lig iptal olursa dev kayıp! 300 milyon pound...
Son dakika corona virüsü haberleri... İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig'de sezona devam edilmemesi halinde ekonomik kaybın 300 milyon pound olacağı kaydedildi. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
İngiltere Premier Lig yönetimi ve kulüplerin cuma günü gerçekleşen toplantısında sezona devam edilmesi yönünde oy birliği kararı çıkmıştı. Ancak bu kararın resmileşmesi için hükümet izni gerekiyor. Öte yandan İngiliz kulüpleri ve lig yönetiminin devam kararının perde arkasında ciddi bir ekonomik tedirginlik olduğu öğrenildi.
DEV KAYIP
İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi ve kulüpleri sezonun devam etmesinden yana. Eğer iptal kararı çıkarsa ekonomik kaybın 300 milyon pound olabileceği öğrenildi.
- 02.05.2020
- Güncelleme: 02.05.2020 19:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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