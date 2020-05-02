İngiltere Premier Lig iptal olursa dev kayıp! 300 milyon pound...

İngiltere Premier Lig yönetimi ve kulüplerin cuma günü gerçekleşen toplantısında sezona devam edilmesi yönünde oy birliği kararı çıkmıştı. Ancak bu kararın resmileşmesi için hükümet izni gerekiyor. Öte yandan İngiliz kulüpleri ve lig yönetiminin devam kararının perde arkasında ciddi bir ekonomik tedirginlik olduğu öğrenildi.

DEV KAYIP

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi ve kulüpleri sezonun devam etmesinden yana. Eğer iptal kararı çıkarsa ekonomik kaybın 300 milyon pound olabileceği öğrenildi.



