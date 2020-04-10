Norwich City Danel Sinani'yi kadrosuna kattı
Corona virüsü nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan Norwich City, flaş bir transfere imza attı. İngiliz ekibi, Lüksemburg kulübü F91 Dudelange'de forma giyen Danel Sinani'yi gelecek sezon için kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sırp asıllı Lüksemburglu futbolcu, "Norwich iyi oyuncuları olan büyük bir kulüp. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübü üst sıralara taşımak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Lüksemburg Birinci Ligi'nde F91 Dudelange ile son iki sene üst üste şampiyonluk yaşayan Sinani, bu sezon çıktığı 16 maçta 14 gol kaydetti.
- 10.04.2020
- Sörloth'tan Uğurcan Çakır'a 'Norveç usulü' cevap!
- Galatasaray'da Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı '1v1 challenge' programında karşı karşıya geldi!
- Gürcan Bilgiç: Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil
- EURO 2020'de ev sahipleri değişecek mi? UEFA açıkladı
- John Terry resmen şov yaptı! Top sektirme akımına o da katıldı
- Mesut Özil'den flaş transfer itirafı! "İmza atacağımı düşünüyordum..."
- Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
- Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Fenerbahçe...
- İşte corona virüsü böyle yayılıyor! Şok görüntü...
- Cristiano Ronaldo adres değiştirdi! Hem okyanusa bakıyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Norwich City Danel Sinani'yi kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.