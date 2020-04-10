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10 Nisan 2020, Cuma
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'yi kadrosuna kattı

Norwich City Danel Sinani'yi kadrosuna kattı

Corona virüsü nedeniyle ara verilen 'de son sırada yer alan , flaş bir transfere imza attı. İngiliz ekibi, Lüksemburg kulübü F91 Dudelange'de forma giyen 'yi gelecek sezon için kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sırp asıllı Lüksemburglu futbolcu, "Norwich iyi oyuncuları olan büyük bir kulüp. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübü üst sıralara taşımak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Lüksemburg Birinci Ligi'nde F91 Dudelange ile son iki sene üst üste şampiyonluk yaşayan Sinani, bu sezon çıktığı 16 maçta 14 gol kaydetti.

  1. 10.04.2020
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