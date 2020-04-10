Arsenal'den ihtiyaç sahiplerine dev yardım!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadeleye kayıtsız kalmadı. Londra kulübü ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulunduğunu açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadele konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Kulübü de kayıtsız kalmadı. Arsenal, corona virüsü salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, yapılacak yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerinin yer alacağı belirtildi. Öte yandan Arsenal Kulübü, yardım kuruluşlarına da 150 bin Sterlin bağışlayacağı bildirildi.
- 10.04.2020
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