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10 Nisan 2020, Cuma
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Ünlü teknik adamdan sevindirici haber! "Tamamen iyileştim"

Ünlü teknik adamdan sevindirici haber! "Tamamen iyileştim"

devi 'in , corona virüsünü yendiğini açıkladı. İspanyol teknik adam, İngiliz basınına yaptığı açıklamada hastalığı tamamen atlattığını söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsüne yakalanan 'dan sevindirici haber geldi. İspanyol teknik adam, hastalığı tamamen atlattığını açıkladı.

Arteta, BBC'ye yaptığı açıklamada, corona virüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Geçen ay corona virüsüne yakalandığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum" yorumunu yaptı.

Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

  1. 10.04.2020
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