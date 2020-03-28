Mikel Arteta'nın corona virüsünü nereden kaptığı ortaya çıktı!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanan isimler arasında dünyaca ünlü İngiliz Kulübü Arsenal'in menajeri Mikel Arteta'da var... Corona virüsüne nasıl yakalandığını anlatan 38 yaşındaki çalıştırıcı, virüsü nereden kapmış olabileceğine dair de bilgi verdi. İşte detaylar...
Arsenal Menajeri Mikel Arteta, corona virüsüne nasıl yakalandığını ve sonrasında yaşananları anlattı. 13 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkan İspanyol çalıştırıcı "Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis'le temasımız nedeniyle virüse maruz kalabileceğimiz yönünde kulüpten bir telefon geldi.
Sonrasında bazı belirtiler yaşamaya, içimde bir şeyler hissetmeye başladım'' dedi. Bir sonraki gün Manchester City maçı olduğu için hemen harekete geçip yetkileri bilgilendirdiklerini vurgulayan Arteta, ''Benim açımdan normal bir virüstü. Biraz ateş, öksürük ve göğsümde sıkıntıyla birkaç gün geçirdim" sözleriyle durumunu anlattı.
- 28.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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