Mikel Arteta'nın corona virüsünü nereden kaptığı ortaya çıktı! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol Arteta virüsü nereden kaptı? İşte yanıtı...

'nın corona virüsünü nereden kaptığı ortaya çıktı!

Mikel Arteta'nın corona virüsünü nereden kaptığı ortaya çıktı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanan isimler arasında dünyaca ünlü İngiliz Kulübü 'in menajeri 'da var... Corona virüsüne nasıl yakalandığını anlatan 38 yaşındaki çalıştırıcı, virüsü nereden kapmış olabileceğine dair de bilgi verdi. İşte detaylar...

Menajeri , corona virüsüne nasıl yakalandığını ve sonrasında yaşananları anlattı. 13 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkan İspanyol çalıştırıcı " başkanı Evangelos Marinakis'le temasımız nedeniyle virüse maruz kalabileceğimiz yönünde kulüpten bir telefon geldi.

Sonrasında bazı belirtiler yaşamaya, içimde bir şeyler hissetmeye başladım'' dedi. Bir sonraki gün maçı olduğu için hemen harekete geçip yetkileri bilgilendirdiklerini vurgulayan Arteta, ''Benim açımdan normal bir virüstü. Biraz ateş, öksürük ve göğsümde sıkıntıyla birkaç gün geçirdim" sözleriyle durumunu anlattı.

  1. 28.03.2020
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