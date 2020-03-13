Arteta'dan koronavirüs açıklaması: Şimdiden daha iyi hissediyorum - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Arteta'dan koronavirüs açıklaması: Şimdiden daha iyi hissediyorum

Arteta'dan koronavirüs açıklaması: Şimdiden daha iyi hissediyorum

İngitere ekiplerinden 'de teknik direktörlük görevini yürüten 'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Açıklamada bulunan Arteta, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere ekiplerinden 'ın teknik direktörü , kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

  1. 13.03.2020
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