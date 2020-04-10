Premier Lig yönetiminden flaş corona virüsü testi kararı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Her gün corona testi yapılacak! Gözler üstlerinde...

yönetiminden flaş corona virüsü testi kararı!

Premier Lig yönetiminden flaş corona virüsü testi kararı!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen İngiltere 'in haziran ayında yeniden başlatılması öngörülüyor. Bu doğrultuda mayıs ayının ortalarında takımların idmanlarda toplanması bekleniyor. İngiliz hükümeti ise takımlara corona virüsü test cihazları gönderecek ve oyuncular her gün bu teste tabi tutulacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan İngiltere 'in haziran ayından yeniden başlatılması planlanıyor. Kulüpler de bu doğrultuda hazırlıklarını yaparken, mayıs ayı ortalarında antrenmanlara gelinmesi bekleniyor.

Premier Lig yönetimi ise oyuncuların sağlığını korumak amacıyla, her idman öncesi futbolculara corona virüsü testi yapılmasını talep etti. İngiliz hükümetinin karşılayacağı test cihazları kulüplere ulaştırılacak.

Bu sayede, oyuncuların sağlık durumları her an takipte olacak.

haberin devamı

  1. 10.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Premier Lig yönetiminden flaş corona virüsü testi kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA