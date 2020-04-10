Premier Lig yönetiminden flaş corona virüsü testi kararı!
Corona virüsü nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig'in haziran ayında yeniden başlatılması öngörülüyor. Bu doğrultuda mayıs ayının ortalarında takımların idmanlarda toplanması bekleniyor. İngiliz hükümeti ise takımlara corona virüsü test cihazları gönderecek ve oyuncular her gün bu teste tabi tutulacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan İngiltere Premier Lig'in haziran ayından yeniden başlatılması planlanıyor. Kulüpler de bu doğrultuda hazırlıklarını yaparken, mayıs ayı ortalarında antrenmanlara gelinmesi bekleniyor.
Premier Lig yönetimi ise oyuncuların sağlığını korumak amacıyla, her idman öncesi futbolculara corona virüsü testi yapılmasını talep etti. İngiliz hükümetinin karşılayacağı test cihazları kulüplere ulaştırılacak.
Bu sayede, oyuncuların sağlık durumları her an takipte olacak.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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