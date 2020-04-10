John Terry resmen şov yaptı! Top sektirme akımına o da katıldı
İngiliz eski futbolcu John Terry, corona virüsü tedbirleri kapsamında evinde kalırken, başlatılan yeni top sektirme akımına katıldı. Terry'nin videosu sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca herkes evlerinde kalırken, her gün de yeni bir akım başlıyor. Futbolda ortaya çıkan son akım ise topla iki ayak, iki diz, iki omuz ve kafada bir kere sektirerek şut atmak.
Bu akıma İngiliz eski futbolcu John Terry de katıldı. Terry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu hareketleri yaparak hedefi gerçekleştirmiş oldu. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok yorum aldı.
John Terry uzun yıllar Chelsea forması giydi ve takımın kaptanlığını yaptı.
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