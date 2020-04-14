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14 Nisan 2020, Salı
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Bournemouth ücretsiz izin kararından geri adım attı

Bournemouth ücretsiz izin kararından geri adım attı

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından birçok kulüp de gelirlerinde ciddi bir kayıp yaşarken, ekibi Bournemouth da tasarruf amacıyla kulüp çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararı almıştı. Birçok kesim tarafından tepki çeken İngiliz kulübü, bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

ekibi Bournemouth, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın gelirlerinde ciddi kayıplar olduğu ve bu nedenle ücretsiz izin uygulamasına gidildiği hatırlatıldı.

Ancak taraftardan gelen tepkilere kulak verildiği ve bu karardan vazgeçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulu, liglerin askıya alındığı dönemde kulübün çalışmaya devam edeceğini ve çalışanların ücretsiz izne gönderilmeyeceğini garanti etmektedir." ifadesine yer verildi.


  1. 14.04.2020
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