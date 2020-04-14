Bournemouth ücretsiz izin kararından geri adım attı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın gelirlerinde ciddi kayıplar olduğu ve bu nedenle ücretsiz izin uygulamasına gidildiği hatırlatıldı.

Ancak taraftardan gelen tepkilere kulak verildiği ve bu karardan vazgeçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim kurulu, liglerin askıya alındığı dönemde kulübün çalışmaya devam edeceğini ve çalışanların ücretsiz izne gönderilmeyeceğini garanti etmektedir." ifadesine yer verildi.