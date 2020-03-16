Everton'dan flaş koronavirüs kararı! Karantinaya alınmıştı...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir futbolcuda koronavirüs semptomlarına rastlanıldığı, bu sebepten dolayı tüm takım ve teknik ekibin karantina altına alındığı açıklanmıştı.

İngiliz kulübünün futbol direktörü Marcel Brands, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs semptomlarına rastlandığı duyurulan futbolcuda herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Brands, Cuma sabahı aramızdan birinin ateşi vardı ama neyse ki enfeksiyon olmadığı ortaya çıktı. Ama biz hiçbir risk almadık ve tesislerimizi kapatmaya karar verdik" diye konuştu.

Liglerin başlama tarihi olan 6 Nisan'a kadar sorununun çözülmeyeceğini düşünen İngiliz direktör, "6 Nisan'da futbol oynayabilir miyiz acaba? Bu şansın o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İngiltere'de Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Chelsea futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Premier Lig 4 Nisan'a kadar ertelenmişti.