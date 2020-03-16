Everton'dan flaş koronavirüs kararı! Karantinaya alınmıştı...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da futbol direktörü Marcel Brands, geçtiğimiz günlerde takımdaki bir futbolcuda koronavirüs semptomlarına rastlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, tesislerin kapatıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir futbolcuda koronavirüs semptomlarına rastlanıldığı, bu sebepten dolayı tüm takım ve teknik ekibin karantina altına alındığı açıklanmıştı.
İngiliz kulübünün futbol direktörü Marcel Brands, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs semptomlarına rastlandığı duyurulan futbolcuda herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Brands, Cuma sabahı aramızdan birinin ateşi vardı ama neyse ki enfeksiyon olmadığı ortaya çıktı. Ama biz hiçbir risk almadık ve tesislerimizi kapatmaya karar verdik" diye konuştu.
Liglerin başlama tarihi olan 6 Nisan'a kadar sorununun çözülmeyeceğini düşünen İngiliz direktör, "6 Nisan'da futbol oynayabilir miyiz acaba? Bu şansın o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum" dedi.
İngiltere'de Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ve Chelsea futbolcusu Callum Hudson-Odoi'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Premier Lig 4 Nisan'a kadar ertelenmişti.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 22:10
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Everton'dan flaş koronavirüs kararı! Karantinaya alınmıştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.