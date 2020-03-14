Benjamin Mendy'nin test sonucu belli oldu! Takımdan izole edilmişti...

Manchester City'nin Fransız yıldızı Benjamin Mendy, aile üyelerinde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alınmıştı.

Yapılan koronavirüs testleri sonucunda 25 yaşındaki sol bekten müjdeli haber geldi.

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Mendy, "Karantina altında olmamla ilgili gelen sayısız mesajlar için teşekkürler. Ben ve çevremde yapılan testler negatif çıktı. Herkesin bu dönemde sağduyulu olması önemli" ifadelerini kullandı.

PREMIER LİG'E ARA VERİLDİ

Dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler arasında Premier Lig de eklenmişti. Premier Lig resmi sayfasından açıklanan duyuruda ligin 4 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklanmıştı.