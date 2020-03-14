Benjamin Mendy'nin test sonucu belli oldu! Takımdan izole edilmişti...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de aile üyelerinde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınan Benjamin Mendy, test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Manchester City'nin Fransız yıldızı Benjamin Mendy, aile üyelerinde koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alınmıştı.
Yapılan koronavirüs testleri sonucunda 25 yaşındaki sol bekten müjdeli haber geldi.
Sosyal medya hesabından video yayınlayan Mendy, "Karantina altında olmamla ilgili gelen sayısız mesajlar için teşekkürler. Ben ve çevremde yapılan testler negatif çıktı. Herkesin bu dönemde sağduyulu olması önemli" ifadelerini kullandı.
PREMIER LİG'E ARA VERİLDİ
Dünya çapında etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler arasında Premier Lig de eklenmişti. Premier Lig resmi sayfasından açıklanan duyuruda ligin 4 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklanmıştı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Benjamin Mendy'nin test sonucu belli oldu! Takımdan izole edilmişti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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