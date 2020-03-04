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04 Mart 2020, Çarşamba
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Tottenham 3-4 | MAÇ SONUCU

Tottenham 3-4 Norwich City | MAÇ SONUCU

İngiltere FA Cup 5. Tur maçından Tottenham sahasında 'yi konuk etti. Normal süresi 1-1 berabere biten zorlu karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini 3-2'lik skorla deviren Norwich City tur atlayan taraf oldu.

5. turunda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Norwich, penaltılar sonucunda kazandı.

Tottenham, 13. dakikada Jan Vertonghen'in golüyle öne geçti. Norwich, 78. dakikada Josip Drmic ile skoru eşitledi. Maçın 90 ve 120 dakikalık süreleri eşitlikle sona erdi.

Penaltı vuruşlarında Totteham, 5 vuruşun 3'ünden faydalanamadı. Norwich ise 4'te 3 yaparak adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Norwich, çeyrek finalde ile Derby County arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.

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Sheffield Wednesday 0-1
Leicester City 1-0 Birmingham

  1. 05.03.2020
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