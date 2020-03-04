Tottenham 3-4 Norwich City | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup 5. Tur maçından Tottenham sahasında Norwich City'yi konuk etti. Normal süresi 1-1 berabere biten zorlu karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini 3-2'lik skorla deviren Norwich City tur atlayan taraf oldu.
İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Tottenham ile Norwich City karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Norwich, penaltılar sonucunda kazandı.
Tottenham, 13. dakikada Jan Vertonghen'in golüyle öne geçti. Norwich, 78. dakikada Josip Drmic ile skoru eşitledi. Maçın 90 ve 120 dakikalık süreleri eşitlikle sona erdi.
Penaltı vuruşlarında Totteham, 5 vuruşun 3'ünden faydalanamadı. Norwich ise 4'te 3 yaparak adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Norwich, çeyrek finalde Manchester United ile Derby County arasındaki mücadelenin galibiyle eşleşecek.
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