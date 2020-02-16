Aston Villa 2-3 Tottenham | ÖZET İZLE
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, Villa Park'ta konuk olduğu Aston Villa'yı Heung-Min Son'un 90+4'te attığı golle 3-2'lik skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Villa karşısında Toby Alderweireld'in 9. dakikada kendi kalesine attığı gole geriye düşen Tottenham, aynı futbolcunun 27. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı.
İlk yarının son dakikalarında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tottenham'ın 27 yaşındaki Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, atışında kaleci Pepe Reina'yı geçemedi ancak dönen topu tamamlayarak takımının ilk yarıyı 2-1 önde kapamasını sağladı.
Son, Premier Lig tarihinde 50 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.
Aston Villa'nın 53. dakikada Björn Engels ile eşitliği sağladığı maçı konuk ekip, 90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Son'ın fileleriyle havalandırmasıyla 3-2 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 40 yapan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimdeki Tottenham, gelecek hafta başkent derbisinde Chelsea'ye konuk olacak.
Beşinci sıradaki Tottenham, Manchester City'nin UEFA organizasyonlarından iki yıl men cezası almasıyla Şampiyonlar Ligi potasına girdi.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 20:11
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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