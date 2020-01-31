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31 Ocak 2020, Cuma
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Rekorların takımı

Rekorların takımı

24 maçta 70 puana ulaşan tarih yazıyor.

Jürgen Klopp yönetiminde tarih yazan , rekorlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Liverpool, West Ham'ı 2-0'la geçtiği maçta kulüp tarihinin de rekorunu kırdı. 24 haftada 70 puan toplayan İngiliz devi, tarihinde ilk kez 'in bir sezonunda tüm rakiplerini yenmeyi başardı. Tek puan kaybını M. United'a karşı yaşayan Klopp'un öğrencileri, en yakın rakibi M. City'ye 19 puan fark attı. Ligde 41 maçtır kaybetmeyen Liverpool'un önünde artık 'in 49 maçlık serisini egale etmek bulunuyor.

  1. 31.1.2020
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