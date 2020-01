Rekorların takımı

Jürgen Klopp yönetiminde tarih yazan Liverpool, rekorlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Liverpool, West Ham'ı 2-0'la geçtiği maçta kulüp tarihinin de rekorunu kırdı. 24 haftada 70 puan toplayan İngiliz devi, tarihinde ilk kez Premier Lig'in bir sezonunda tüm rakiplerini yenmeyi başardı. Tek puan kaybını M. United'a karşı yaşayan Klopp'un öğrencileri, en yakın rakibi M. City'ye 19 puan fark attı. Ligde 41 maçtır kaybetmeyen Liverpool'un önünde artık Arsenal'in 49 maçlık serisini egale etmek bulunuyor.