Rekorların takımı
24 maçta 70 puana ulaşan Liverpool tarih yazıyor.
Jürgen Klopp yönetiminde tarih yazan Liverpool, rekorlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Liverpool, West Ham'ı 2-0'la geçtiği maçta kulüp tarihinin de rekorunu kırdı. 24 haftada 70 puan toplayan İngiliz devi, tarihinde ilk kez Premier Lig'in bir sezonunda tüm rakiplerini yenmeyi başardı. Tek puan kaybını M. United'a karşı yaşayan Klopp'un öğrencileri, en yakın rakibi M. City'ye 19 puan fark attı. Ligde 41 maçtır kaybetmeyen Liverpool'un önünde artık Arsenal'in 49 maçlık serisini egale etmek bulunuyor.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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