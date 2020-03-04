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04 Mart 2020, Çarşamba
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0-1 | MAÇ SONUCU

Sheffield Wednesday 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere 5. Tur maçında 'nın ekibi , deplasmanda ekiplerinden ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Manchester City sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. City'ye turu getiren golü 53'üncü dakikada kaydetti.

İngiltere 5. turunda 'te mücadele eden sahasında 'yi ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken gol perdesi 53. dakikada açıldı. Benjamin Mendy'nin hazırladığı pozisyonda Sheffield Wednesday ağlarını sarsan , Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. Arjantinli yıldız böylece 29. maçında 16. golünü kaydetmiş oldu.

FULHAM'I ELEMİŞLERDİ

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. ve öğrencileri FA Cup'da 3. turda Port Vale, 4. turda ise Fulham'ı elemeyi başarmıştı.

Sheffield Wednesday ise 3. turda Brighton'ı 1-0, 4. turda ise QPR'ı 2-1 eleyerek 5. tura yükselmişti

  1. 05.03.2020
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