Sheffield Wednesday 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, deplasmanda İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Manchester City sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. City'ye turu getiren golü 53'üncü dakikada Sergio Agüero kaydetti.
İngiltere FA Cup 5. turunda İngiltere Championship'te mücadele eden Sheffield Wednesday sahasında Manchester City'yi ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken gol perdesi 53. dakikada açıldı. Benjamin Mendy'nin hazırladığı pozisyonda Sheffield Wednesday ağlarını sarsan Sergio Agüero, Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. Arjantinli yıldız böylece 29. maçında 16. golünü kaydetmiş oldu.
FULHAM'I ELEMİŞLERDİ
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Pep Guardiola ve öğrencileri FA Cup'da 3. turda Port Vale, 4. turda ise Fulham'ı elemeyi başarmıştı.
Sheffield Wednesday ise 3. turda Brighton'ı 1-0, 4. turda ise QPR'ı 2-1 eleyerek 5. tura yükselmişti
- 05.03.2020
- Fatih Terim'den oyunculara mesaj! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
- EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...
- Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
Sheffield Wednesday 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.