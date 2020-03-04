Sheffield Wednesday 0-1 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere FA Cup 5. turunda İngiltere Championship'te mücadele eden Sheffield Wednesday sahasında Manchester City'yi ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken gol perdesi 53. dakikada açıldı. Benjamin Mendy'nin hazırladığı pozisyonda Sheffield Wednesday ağlarını sarsan Sergio Agüero, Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. Arjantinli yıldız böylece 29. maçında 16. golünü kaydetmiş oldu.

FULHAM'I ELEMİŞLERDİ

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Pep Guardiola ve öğrencileri FA Cup'da 3. turda Port Vale, 4. turda ise Fulham'ı elemeyi başarmıştı.

Sheffield Wednesday ise 3. turda Brighton'ı 1-0, 4. turda ise QPR'ı 2-1 eleyerek 5. tura yükselmişti