Leicester City'de kabus sürüyor! İşte Premier Lig'de haftanın özetleri

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. İşte haftanın maçları ve özetleri...

EVERTON - CRYSTAL PALACE | MAÇ ÖZETİ

BRIGHTON - WATFORD | MAÇ ÖZETİ

SHEFFIELD UNITED - BOURNEMOUTH | MAÇ ÖZETİ

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY | MAÇ ÖZETİ

SOUTHAMPTON - BURNLEY | MAÇ ÖZETİ

NORWICH CITY - LIVERPOOL | MAÇ ÖZETİ

ASTON VILLA - TOTTENHAM | MAÇ ÖZETİ

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED | MAÇ ÖZETİ