Leicester City'de kabus sürüyor! İşte Premier Lig'de haftanın özetleri - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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'de kabus sürüyor! İşte 'de haftanın özetleri

Leicester City'de kabus sürüyor! İşte Premier Lig'de haftanın özetleri

'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam etti. Tottenham'da Heung Min-Son attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırdı. 'ın 4-0'lık Newcastle galibiyetinde , 301 günlük gol orucunu bozdu. 'ta alınan mağlubiyetiyle düşüşe geçen ise üst üste ikinci beraberliğini aldı. İşte 'de haftanın özetleri...

'de 26. hafta heyecanı oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. İşte haftanın maçları ve özetleri...

EVERTON - CRYSTAL PALACE | MAÇ ÖZETİ

BRIGHTON - WATFORD | MAÇ ÖZETİ

SHEFFIELD UNITED - BOURNEMOUTH | MAÇ ÖZETİ

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY | MAÇ ÖZETİ

SOUTHAMPTON - BURNLEY | MAÇ ÖZETİ

NORWICH CITY - LIVERPOOL | MAÇ ÖZETİ

ASTON VILLA - TOTTENHAM | MAÇ ÖZETİ

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED | MAÇ ÖZETİ

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 12:26
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