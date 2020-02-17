Leicester City'de kabus sürüyor! İşte Premier Lig'de haftanın özetleri
İngiltere Premier Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam etti. Tottenham'da Heung Min-Son attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırdı. Arsenal'ın 4-0'lık Newcastle galibiyetinde Mesut Özil, 301 günlük gol orucunu bozdu. FA CUP'ta alınan Aston Villa mağlubiyetiyle düşüşe geçen Leicester City ise üst üste ikinci beraberliğini aldı. İşte Premier Lig'de haftanın özetleri...
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. İşte haftanın maçları ve özetleri...
EVERTON - CRYSTAL PALACE | MAÇ ÖZETİ
BRIGHTON - WATFORD | MAÇ ÖZETİ
SHEFFIELD UNITED - BOURNEMOUTH | MAÇ ÖZETİ
WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY | MAÇ ÖZETİ
SOUTHAMPTON - BURNLEY | MAÇ ÖZETİ
NORWICH CITY - LIVERPOOL | MAÇ ÖZETİ
ASTON VILLA - TOTTENHAM | MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - NEWCASTLE UNITED | MAÇ ÖZETİ
- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 12:26
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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