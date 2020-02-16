Jose Mourinho itiraf etti: Saçlarımın bu halinin sebebi... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Jose Mourinho itiraf etti: Saçlarımın bu halinin sebebi...

itiraf etti: Saçlarımın bu halinin sebebi...

Jose Mourinho itiraf etti: Saçlarımın bu halinin sebebi...

ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü , verdiği bir röportajda son zamanlarda çok konuşulan tıraşı hakkında konuştu ve bir de itirafta bulundu.

Saçlarını bu kadar kısa kestirmesine kimsenin alışık olmadığı 'nun son hali bir süredir özellikle Ada basınında gündemdeydi.

Mourinho'nun bu görüntüsüne alışık olmayan İngilizler haliyle, Portekizli teknik adamın görüntülerini gazete ve haber sitelerinde yayınlamadan edemedi...

Peki, Mourinho'nun bu görüntüsünün sebebi ne? 57 yaşındaki teknik adam tıraşıyla ilgili gerçeği verdiği röportajda açıkladı.



Mourinho, berberde yaşadığı facia sonrası bu hale geldiğini belirtirken şunları söyledi:

"Saçlarımın bu halinin sebebi berberin kötü olmasıydı. Kötü bir iş çıkardı. Aynada kendime baktığımda 'Bir numarayı getirip kazı' dedim. Artık içim tekrardan uzayacak, eski haline dönecek diye rahat..."


Tüm futbol dünyasının alışık olduğu Mourinho tıraşı...

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 01:23
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