Jose Mourinho itiraf etti: Saçlarımın bu halinin sebebi...
Premier Lig ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, verdiği bir röportajda son zamanlarda çok konuşulan saç tıraşı hakkında konuştu ve bir de itirafta bulundu.
Saçlarını bu kadar kısa kestirmesine kimsenin alışık olmadığı Jose Mourinho'nun son hali bir süredir özellikle Ada basınında gündemdeydi.
Mourinho'nun bu görüntüsüne alışık olmayan İngilizler haliyle, Portekizli teknik adamın görüntülerini gazete ve haber sitelerinde yayınlamadan edemedi...
Peki, Mourinho'nun bu görüntüsünün sebebi ne? 57 yaşındaki teknik adam saç tıraşıyla ilgili gerçeği verdiği röportajda açıkladı.
Mourinho, berberde yaşadığı facia sonrası bu hale geldiğini belirtirken şunları söyledi:
"Saçlarımın bu halinin sebebi berberin kötü olmasıydı. Kötü bir iş çıkardı. Aynada kendime baktığımda 'Bir numarayı getirip kazı' dedim. Artık içim tekrardan uzayacak, eski haline dönecek diye rahat..."
Tüm futbol dünyasının alışık olduğu Mourinho tıraşı...
- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 01:23
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Jose Mourinho itiraf etti: Saçlarımın bu halinin sebebi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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