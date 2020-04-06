Liverpool ücretsiz izin kararından vazgeçti
İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti. Kulübün üst yöneticisi (CEO) Peter Moore, taraftarlara hitaben yazdığı mektupta, geçen hafta aldıkları karardan dolayı özür dileyerek personeli ücretsiz izne çıkarmayacaklarını belirtti.
Corona virüsü salgını nedeniyle oluşabilecek mali krizi önlemek amacıyla kulüp çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklayan Liverpool, bu kararından vazgeçti.
Salgının ekonomik etkilerinden kulübü korumaya çalıştıklarını aktaran kulüp CEO'su Peter Moore, "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.
Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.
- 06.04.2020
- Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu!
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool ücretsiz izin kararından vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.