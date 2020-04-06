Liverpool ücretsiz izin kararından vazgeçti

Corona virüsü salgını nedeniyle oluşabilecek mali krizi önlemek amacıyla kulüp çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklayan Liverpool, bu kararından vazgeçti.

Salgının ekonomik etkilerinden kulübü korumaya çalıştıklarını aktaran kulüp CEO'su Peter Moore, "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.