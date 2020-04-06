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06 Nisan 2020, Pazartesi
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ücretsiz izin kararından vazgeçti

Liverpool ücretsiz izin kararından vazgeçti

'in lideri , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti. Kulübün üst yöneticisi () , taraftarlara hitaben yazdığı mektupta, geçen hafta aldıkları karardan dolayı özür dileyerek personeli ücretsiz izne çıkarmayacaklarını belirtti.

Corona virüsü salgını nedeniyle oluşabilecek mali krizi önlemek amacıyla kulüp çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklayan , bu kararından vazgeçti.

Salgının ekonomik etkilerinden kulübü korumaya çalıştıklarını aktaran kulüp 'su , "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.


  1. 06.04.2020
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