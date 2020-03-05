Derby County 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup maçında Manchester United, deplasmanda Derby County ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinin 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. Manchester United'a galibiyeti getiren goller Odion Ighalo (2) ve Luke Shaw kaydetti. Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar, Tottenham'ı penaltılarla eleyen Norwich City'nin rakibi oldu.
İngiltere Federasyon Kupası FA Cup mücadelesinde Derby County ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Pride Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada Luke Shaw açarken 41. dakikada Ighalo'nun golü ilk yarının 2-0 Manchester United'ın üstünlüğü ile bitmesini sağladı.
Dakikalar 70'i gösterdiğinde Ighalo bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Manchester United'ın devre arası transferi Odion Ighalo böylelikle takımıyla çıkıtığı 6. maçında 3 gole ulaşmış oldu.
FACup'ta Manchester United'ın rakibi ise Tottenham'ı eleyen Norwich City oldu.
FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri:
Sheffield United - Arsenal
Newcastle United - Manchester City
Leicester City - Chelsea
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