Derby County 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere Federasyon Kupası FA Cup mücadelesinde Derby County ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Pride Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada Luke Shaw açarken 41. dakikada Ighalo'nun golü ilk yarının 2-0 Manchester United'ın üstünlüğü ile bitmesini sağladı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Ighalo bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Manchester United'ın devre arası transferi Odion Ighalo böylelikle takımıyla çıkıtığı 6. maçında 3 gole ulaşmış oldu.

FACup'ta Manchester United'ın rakibi ise Tottenham'ı eleyen Norwich City oldu.

FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri:

Sheffield United - Arsenal

Newcastle United - Manchester City

Leicester City - Chelsea