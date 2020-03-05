Derby County 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Kırmızı Şeytanlar çeyrek finalde!

0-3 | MAÇ SONUCU

Derby County 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere maçında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinin 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. Manchester United'a galibiyeti getiren goller Odion Ighalo (2) ve kaydetti. Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar, Tottenham'ı penaltılarla eleyen 'nin rakibi oldu.

mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Pride Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester United 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 33. dakikada açarken 41. dakikada Ighalo'nun golü ilk yarının 2-0 Manchester United'ın üstünlüğü ile bitmesini sağladı.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Ighalo bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Manchester United'ın devre arası transferi Odion Ighalo böylelikle takımıyla çıkıtığı 6. maçında 3 gole ulaşmış oldu.

FACup'ta Manchester United'ın rakibi ise Tottenham'ı eleyen oldu.

FA Cup'ta çeyrek final eşleşmeleri:

Sheffield United - Arsenal
-
Leicester City -

  1. 06.03.2020
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