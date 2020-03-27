Jürgen Klopp'u duygulandıran olay! "Bir anda ağlamaya başladım"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, İngiltere'de corona virüsü hastalarını tedavi eden bir hastaneyi ziyaret ederken, sağlık çalışanlarının söylediği "You Will Never Walk Alone (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) şarkısı karşısında duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin girişinde içeride çalışan personele destek için Liverpool'la özdeşleşen "Asla yalnız yürümeyeceksin" şarkısının söylendiği anlara ait videonun kendisine gönderildiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İNANILMAZ BİR OLAYDI"

"İnanılmaz bir olaydı, bir anda ağlamaya başladım. Bu insanlar sadece çalışmıyorlar, ayrıca iyi bir karaktere de sahipler. Kendi canlarını tehlikeye atarak hasta insanlara yardım ediyorlar. Onlara daha fazla hayranlık ve minnet duyamazdım."

"FİZİKSEL MESAFEYİ KORUMALIYIZ"

Kendisinin iyi olduğunu ancak etrafında olup bitenlerden endişe duyduğunu kaydeden Kloop, "Dışarıya ne kadar az insan çıkarsa hastalığa yakalanan kişi sayısı o kadar az olacak. Şu anda başka bir çözüm yolu gözükmüyor. Disiplinli olmalıyız ve insanlarla aramızdaki fiziksel mesafeyi korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.