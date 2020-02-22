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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Guardiola kararını verdi

Guardiola kararını verdi

Guardiola, Avrupa'dan men cezası geldikten sonra ilk net açıklamasını yaptı.

Manchester City Guardiola, Avrupa'dan men cezası geldikten sonra ilk net açıklamasını yaptı. Takımda kalacağını belirten İspanyol menajer, "Neden ayrılayım ki? 'yi seviyorum. Önümüzdeki 3 ay futbola odaklanacağız. Burada kalıyorum" dedi.
  1. 22.2.2020
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