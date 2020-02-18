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18 Şubat 2020, Salı
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Tottenham'da Heung min-Son şoku

Tottenham'da Heung min-Son şoku

İngiliz ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Heung-min Son, Premier Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

ekiplerinden Tottenham'ın kanat oyuncusu Heung-min Son, sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları maçında sakatlanan milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.

Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan 'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak. Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 16:21
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