Tottenham'da Heung min-Son şoku
İngiliz ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Heung-min Son, Premier Lig'in 26. haftasında oynanan Aston Villa karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın kanat oyuncusu Heung-min Son, sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.
Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan Harry Kane'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak. Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 16:21
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emin gec bile kaldk.seve seve
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Tottenham'da Heung min-Son şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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