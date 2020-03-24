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24 Mart 2020, Salı
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corona ile mücadele için 1 milyon Euro bağış yaptı!

Pep Guardiola corona ile mücadele için 1 milyon Euro bağış yaptı!

İngiliz devi 'nin dünyaca ünlü teknik direktörü corona virüsünün yüzlerce can aldığı ülkesi 'ya yardım eli uzattı. 49 yaşındaki teknik adamın corona ile mücadele kapsamında 'daki Angel Soler Daniel Vakfı'na ve Barcelona Sağlık Koleji'ne 1 milyon Euro bağışladığı öğrenildi.

ekibi 'yi çalıştıran , büyük bir insanlık örneği sergileyerek corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ülkesindeki 2 sağlık kuruluşuna bağış yaptı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Katalan teknik adamın, gerekli tıbbi ekipmanların tedariği için 'da bulunan Ángel Soler Daniel Vakfı ile Barcelona Sağlık Koleji'ne 1 milyon Euro bağışladıği kaydedildi.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 23:07
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