Pep Guardiola corona ile mücadele için 1 milyon Euro bağış yaptı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, büyük bir insanlık örneği sergileyerek corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ülkesindeki 2 sağlık kuruluşuna bağış yaptı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Katalan teknik adamın, gerekli tıbbi ekipmanların tedariği için Barcelona'da bulunan Ángel Soler Daniel Vakfı ile Barcelona Sağlık Koleji'ne 1 milyon Euro bağışladıği kaydedildi.