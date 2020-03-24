Pep Guardiola corona ile mücadele için 1 milyon Euro bağış yaptı!
İngiliz devi Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola corona virüsünün yüzlerce can aldığı ülkesi İspanya'ya yardım eli uzattı. 49 yaşındaki teknik adamın corona ile mücadele kapsamında Barcelona'daki Angel Soler Daniel Vakfı'na ve Barcelona Sağlık Koleji'ne 1 milyon Euro bağışladığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, büyük bir insanlık örneği sergileyerek corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ülkesindeki 2 sağlık kuruluşuna bağış yaptı.
İspanyol basınında yer alan haberde, Katalan teknik adamın, gerekli tıbbi ekipmanların tedariği için Barcelona'da bulunan Ángel Soler Daniel Vakfı ile Barcelona Sağlık Koleji'ne 1 milyon Euro bağışladıği kaydedildi.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 23:07
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