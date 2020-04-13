Tottenham tepki çeken kararından döndü!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İngiltere'de ağır sonuçlara sebebiyet vermişti. Premier Lig'in ertelenmesinden sonra Tottenham Kulübü, bazı çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma kararı almıştı. Bu karar büyük tepki çekerken, İngiliz devi geri adım attı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu haricindeki bütün çalışanların nisan ve mayıs ayları maaşının tamamı ödenecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu haricindeki bütün çalışanların nisan ve mayıs ayları maaşlarının tamamının ödeneceği duyuruldu.
Açıklamada, taraftarların daha önce alınan ücretsiz izin kararına karşı gösterdiği tepkinin farkında olunduğu ve çalışanların hakkının korunacağı belirtildi.
Futbol haricinde ragbi, boks, konser ve konferans organizasyonlarının da ertelenmesinin, kulüp bütçesinde ciddi gelir kaybı oluşturduğu hatırlatıldı.
Premier Lig'de daha önce Newcastle United, Bournemouth, Norwich City ve Liverpool bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı. Ancak Liverpool da taraftarların tepkisinden sonra ücretsiz izin kararından geri adım atmıştı.
- 13.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham tepki çeken kararından döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.