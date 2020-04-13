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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Tottenham tepki çeken kararından döndü!

Tottenham tepki çeken kararından döndü!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İngiltere'de ağır sonuçlara sebebiyet vermişti. 'in ertelenmesinden sonra Tottenham Kulübü, bazı çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma kararı almıştı. Bu karar büyük tepki çekerken, İngiliz devi geri adım attı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu haricindeki bütün çalışanların nisan ve mayıs ayları maaşının tamamı ödenecek.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu haricindeki bütün çalışanların nisan ve mayıs ayları maaşlarının tamamının ödeneceği duyuruldu.

Açıklamada, taraftarların daha önce alınan ücretsiz izin kararına karşı gösterdiği tepkinin farkında olunduğu ve çalışanların hakkının korunacağı belirtildi.

haricinde ragbi, boks, konser ve konferans organizasyonlarının da ertelenmesinin, kulüp bütçesinde ciddi gelir kaybı oluşturduğu hatırlatıldı.

'de daha önce , Bournemouth, ve bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı. Ancak Liverpool da taraftarların tepkisinden sonra ücretsiz izin kararından geri adım atmıştı.

  1. 13.04.2020
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