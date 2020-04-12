Chelsea'nin efsane kalecisi Peter Bonetti hayatını kaybetti - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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'nin efsane kalecisi hayatını kaybetti

Chelsea'nin efsane kalecisi Peter Bonetti hayatını kaybetti

devi 'nin efsane futbolcularından "" (Kedi) lakaplı eski kaleci 78 yaşında hayatını kaybetti. Bonetti, Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu konumundaydı.

'nin efsane futbolcularından "" (Kedi) lakaplı eski kaleci , 78 yaşında hayatını kaybetti.

ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere ile 1966 'nı kazanmıştı.


  1. 12.04.2020
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