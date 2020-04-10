İşte Chelsea scoutlarının Uğurcan Çakır raporu! Alisson Becker...
Her geçen gün performansını artıran ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için büyük bir övgü geldi. İngiliz devi Chelsea'nin scout ekibi genç yıldız için, ''Alisson'dan sonra dünyanın en iyi ikinci kalecisi olabilir'' raporunu tuttu.
Önümüzdeki sezon Kepa'nın yerine kaleci arayan İngiliz devi Chelsea, Uğurcan ve Burnley'nin 28 yaşındaki file bekçisi Nick Pope'yi gündemine almış durumda. Maviler'in izlettiği Uğurcan için scout ekibinin raporlarında, "Alisson'dan sonra dünyanın en iyi ikinci kaleci olma potansiyeline sahip" diye yazdığı ortaya çıktı. 2024 yılına kadar bordo-mavililerle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki file bekçisi için Chelsea'nin ciddi bir kaynak ayırdığı da öne sürülüyor. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ı 20 milyon euro teklif almasına rağmen devre arasında göndermemişti.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Chelsea scoutlarının Uğurcan Çakır raporu! Alisson Becker... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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