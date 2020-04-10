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10 Nisan 2020, Cuma
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İşte scoutlarının raporu! Alisson Becker...

İşte Chelsea scoutlarının Uğurcan Çakır raporu! Alisson Becker...

Her geçen gün performansını artıran ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren 'un kalecisi için büyük bir övgü geldi. İngiliz devi 'nin scout ekibi genç yıldız için, ''Alisson'dan sonra dünyanın en iyi ikinci kalecisi olabilir'' raporunu tuttu.

Önümüzdeki sezon Kepa'nın yerine kaleci arayan İngiliz devi , Uğurcan ve Burnley'nin 28 yaşındaki file bekçisi Nick Pope'yi gündemine almış durumda. Maviler'in izlettiği Uğurcan için scout ekibinin raporlarında, "Alisson'dan sonra dünyanın en iyi ikinci kaleci olma potansiyeline sahip" diye yazdığı ortaya çıktı. 2024 yılına kadar bordo-mavililerle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki file bekçisi için Chelsea'nin ciddi bir kaynak ayırdığı da öne sürülüyor. , 'ı 20 milyon euro teklif almasına rağmen devre arasında göndermemişti.

  1. 10.4.2020
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