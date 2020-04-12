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12 Nisan 2020, Pazar
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VAR kuralında değişiklik! Gelecek sezondan itibaren...

VAR kuralında değişiklik! Gelecek sezondan itibaren...

'de bu sezon kullanılan (VAR) sistemi birçok tartışmaya neden olmuştu. Yeni sezondan itibaren kullanımda bir kural değişikliğine gidilecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de VAR kullanımı, beraberinden birçok tartışmayı da getirmişti. Hakemler birçok ülkenin aksine, 'e başvurduklarında saha kenarında pozisyonu izlemeye gitmiyorlardı ancak Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (), gelecek sezondan itibaren hakemlerin saha kenarında pozisyonları mutlaka izlemeleri gerektiğini belirtti.

IFAB geçtiğimiz günlerde de yayımladığı yeni raporla, futbolda elle oynama kuralına dair bir değişiklik yapmıştı. Yeni kurala göre dirsekle omuz arası formanın kol uzunluğuyla ölçülebileceği ve top forma hizasına çarparsa omuz olarak, altına çarparsa el olarak kabul edileceği bildirilmişti.

IFAB ayrıca federasyonlara, yeni kuralları bu sezon uygulamak zorunda olmadıklarını da söylemişti. Bilindiği gibi neredeyse tüm ligler corona virüsü nedeniyle askıya alınmış durumda ve sezonun ne zaman biteceği ile yeni sezonun ne zaman başlayacağına yönelik bir belirsizlik mevcut.

  1. 12.04.2020
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