VAR kuralında değişiklik! Gelecek sezondan itibaren...
İngiltere Premier Lig'de bu sezon kullanılan Video Asistan Hakem (VAR) sistemi birçok tartışmaya neden olmuştu. Yeni sezondan itibaren kullanımda bir kural değişikliğine gidilecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'de VAR kullanımı, beraberinden birçok tartışmayı da getirmişti. Hakemler birçok ülkenin aksine, Video Asistan Hakem'e başvurduklarında saha kenarında pozisyonu izlemeye gitmiyorlardı ancak Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), gelecek sezondan itibaren hakemlerin saha kenarında pozisyonları mutlaka izlemeleri gerektiğini belirtti.
IFAB geçtiğimiz günlerde de yayımladığı yeni raporla, futbolda elle oynama kuralına dair bir değişiklik yapmıştı. Yeni kurala göre dirsekle omuz arası formanın kol uzunluğuyla ölçülebileceği ve top forma hizasına çarparsa omuz olarak, altına çarparsa el olarak kabul edileceği bildirilmişti.
IFAB ayrıca federasyonlara, yeni kuralları bu sezon uygulamak zorunda olmadıklarını da söylemişti. Bilindiği gibi neredeyse tüm ligler corona virüsü nedeniyle askıya alınmış durumda ve sezonun ne zaman biteceği ile yeni sezonun ne zaman başlayacağına yönelik bir belirsizlik mevcut.
- 12.04.2020
- Galatasaray'dan sürpriz transferler! Bundu ve Vizinger...
- Umut Nayir ressamlık yeteneğini sergiledi!
- Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song karantinaya alındı
- Son dakika: Corona virüsü nedeniyle hastaneye yatan Kenny Dalglish taburcu oldu
- Galatasaray'da Onyekuru kararı! Parasını Babel ödeyecek
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
VAR kuralında değişiklik! Gelecek sezondan itibaren... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.