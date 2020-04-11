Caleb Ekuban'a İngiltere'den talip çıktı!
Trabzonspor'da özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gana asıllı forvet oyuncusu Caleb Ekuban'a İngiltere'den talip çıktı.
Trabzonspor'da Ekuban'a yeni talip... Bordo-mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ganalı futbolcu paylaşılamıyor. Takvim'de yer alan habere göre Ekuban için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ve Celtic'in ardından İngiliz kulübü Brighton da devreye girdi. Ada temsilcisinin Ekuban için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Brighton'un Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı öne sürüldü. Ganalı futbolcu Ekuban için Brighton'un teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.
Sezon başında Trabzonspor'un bonservisini Leeds'ten aldığı 26 yaşındaki Ekuban, bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gole imzasını atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
- 11.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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