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11 Nisan 2020, Cumartesi
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'a İngiltere'den talip çıktı!

Caleb Ekuban'a İngiltere'den talip çıktı!

'da özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gana asıllı forvet oyuncusu 'a İngiltere'den talip çıktı.

'da Ekuban'a yeni talip... Bordo-mavili takımda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ganalı futbolcu paylaşılamıyor. Takvim'de yer alan habere göre Ekuban için İskoç ekiplerinden Glasgow Rangers ve Celtic'in ardından İngiliz kulübü Brighton da devreye girdi. Ada temsilcisinin Ekuban için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Brighton'un Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekuban için şartları zorlayacağı öne sürüldü. Ganalı futbolcu Ekuban için Brighton'un teklif yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Sezon başında Trabzonspor'un bonservisini Leeds'ten aldığı 26 yaşındaki Ekuban, bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gole imzasını atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 11.04.2020
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